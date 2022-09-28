Тегеран, , 09:39 — REGNUM 27 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани передал соболезнования Пакистану в связи с крушением вертолета со смертельным исходом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Пакистана и Ирана Tasvirrooz.ir

Канани заявил, что Исламская Республика Иран передаёт свои соболезнования правительству, народу и армии Пакистана, в частности семьям жертв авиакатастрофы со смертельным исходом.

Вертолет, принадлежащий военно-воздушным силам Пакистана, потерпел крушение во время выполнения ночной миссии на юго-западе страны, в результате чего все шесть членов экипажа погибли.

Напомним, что 1 августа 2022 года военный вертолет, на борту которого находились высшие должностные лица, включая командира Белуджистана, исчез во время инспекционной операции в пострадавших от наводнения районах провинции; затем официальные лица страны подтвердили сообщения об авиакатастрофе.