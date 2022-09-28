Тегеран, 28 сентября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. 27 сентября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что наблюдательный совет ООН по ядерной программе возобновил переговоры с Исламской Республикой Иран по нерешенным вопросам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

Гросси опубликовал фотографию своей встречи с председателем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами, заявив, что он принимал иранского коллегу в кулуарах конференции МАГАТЭ в Вене (Австрия).

Гросси ранее утверждал, что между взаимодействием МАГАТЭ и Ирана существует разрыв, утверждая, что на проверке и надзоре организации за ядерными обязательствами Ирана серьезно сказалось решение Тегерана прекратить выполнение своих обязательств.

«В случае возобновления обязательств Исламской Республики в рамках ядерной сделки 2015 года, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), МАГАТЭ должно восполнить пробел в отношении времени, когда оборудование организации для мониторинга не работало в Иране», — отметил он.

Что касается осуществления Исламской Республикой так называемого Соглашения о гарантиях, Гросси сообщил, что МАГАТЭ взаимодействовало с Ираном для решения нерешенных вопросов, касающихся обогащения урана на трех объектах, однако Тегеран не сотрудничал с организацией с июня прошлого года; в результате эти вопросы не были решены, и теперь МАГАТЭ не в состоянии гарантировать, что ядерная деятельность Ирана носит исключительно мирный характер.