Москва, , 07:24 — REGNUM Принятое решение о воссоединении с Россией спасает освобожденные территории бывшей УССР от геноцида, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также это решение «дает возможности нам вместе строить планы на будущее», рассуждает Володин в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за вхождение в РФ в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.