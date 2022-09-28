Лондон, 28 сентября, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Беженку из Львова Софию Каркадым, из-за которой житель Великобритании ушёл от жены и детей, арестовали сотрудники полиции Соединённого Королевства. Об этом 27 сентября сообщило издание The Daily Mail.

Arts Council Create Кари Франсман. Любовь

Беженку полицейские арестовали при попытке ворваться в дом второго фигуранта нашумевшей скандальной истории Энтони Гарнетта, с которым она недавно рассталась. Отмечается, что это была уже третья попытка рассерженной женщины поговорить с британцем, и третий случай задержания её полицией.

Уточняется, что на третий раз полицию вызвали соседи Гарнетта, когда им надоели вопли женщины при попытке выбить дверь дома. После этого беженка спряталась от полицейских в расположенных рядом кустах, но стражи порядка без труда обнаружили нарушительницу правопорядка.

Каркадым уверяла сотрудником полиции, что не собиралась причинять вред бывшему возлюбленному и подтвердила получение предписания о том, что ей запрещено общаться с Гарнеттом под угрозой ареста и предъявления обвинений. При этом срок действия визы беженки заканчивается через несколько дней.

«У нее закончилась виза, и у нее нет ничего в этой стране. Она больше не со мной, и у нее нет причин оставаться», — заявил Гарнетт и добавил, что по его мнению, женщине будет безопаснее находиться во Львове, откуда она прибыла.

Напомним, беженка София Каркадым, прибыв в Великобританию, стала широко известна тем, что умудрилась за десять дней разрушить брак британки, давшей ей приют. Гарнетт, супруг британки, ушёл из семьи с новой возлюбленной, однако в сентябре расстался с ней после крупной ссоры. Как уверял мужчина, Каркадым угрожала ему ножом и даже несколько раз показательно ударила им в стену рядом с ним.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неоднократных жалобах жителей Великобритании на поведение и неблагодарность беженцев с территории б. УССР, которые часто пользуются конфликтом в своей стране как поводом исполнить свою мечту жить в европейской стране.