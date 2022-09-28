Биробиджан, , 07:29 — REGNUM Защищать родину — это очень большой труд, и сейчас для этого необходимы дополнительные силы. Такими словами мобилизованных на защиту Донбасса резервистов поддержала член Общественной палаты ЕАО, руководитель региональной педагогической ассоциации, доцент Института образования автономии Татьяна Файн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Устал смотреть в глаза детям из Донецка и Луганска — доброволец из ЕАО

«Своевременность и актуальность специальной военной операции с каждым днём становится всё очевиднее. Сегодня мы понимаем, что специальная военная операция входит уже в иную стадию. Сегодня нам нужна только победа. И для того, чтобы победа наша была и быстрее, и успешнее, необходимы дополнительные силы», — отметила Татьяна Файн.

Он уверена, что Главнокомандующий и президент России Владимир Путин принял очень правильное решение о проведении частичной мобилизации. Татьяна Файн пожелала всем участникам спецоперации здоровья, терпения, выносливости, «понимания того, что мы вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Еврейской автономии Игорь Иванов рассказал, почему мобилизовался по собственному желанию, чтобы помочь людям. Он признался, что устал смотреть в глаза детям Луганска и Донецка.