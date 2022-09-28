Нам нужна только победа — общественница из ЕАО обратилась к мобилизованным
Биробиджан, 28 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Защищать родину — это очень большой труд, и сейчас для этого необходимы дополнительные силы. Такими словами мобилизованных на защиту Донбасса резервистов поддержала член Общественной палаты ЕАО, руководитель региональной педагогической ассоциации, доцент Института образования автономии Татьяна Файн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.
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Он уверена, что Главнокомандующий и президент России Владимир Путин принял очень правильное решение о проведении частичной мобилизации. Татьяна Файн пожелала всем участникам спецоперации здоровья, терпения, выносливости, «понимания того, что мы вместе».
Как сообщало ИА REGNUM, житель Еврейской автономии Игорь Иванов рассказал, почему мобилизовался по собственному желанию, чтобы помочь людям. Он признался, что устал смотреть в глаза детям Луганска и Донецка.