Брюссель, , 07:20 — REGNUM ЕС сможет обеспечить себя электроэнергией в предстоящие зимние месяцы даже при остановке транзита природного газа из России, считают аналитики агентства Bloomberg.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По их оценкам, избежать дефицита электроэнергии Евросоюз поможет экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Эксперты агентства отмечают, что в грядущий сезон ЕС способен закупить на 40 млн тонн СПГ, что на 40% больше, чем год назад.

Аналитики подчеркивают, что для «производства необходимых объемов электроэнергии» также необходимо, чтобы погодные условия зимой «соответствовали средним показателям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты компании Nomisma провели исследование, согласно которому в четвертом квартале 2022 года стоимость электроэнергии в Италии увеличится для граждан на 60-70%. 27 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Евросоюз должен быть готов к «тяжелой зиме».

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