Варшава, , 07:19 — REGNUM В Польше началась ажиотажная скупка туристических газовых плит. Вероятно, таким образом жители страны хотят сэкономить на электроснабжении, сообщает газета Business Insider Polska.

Газ в доме Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В магазинах наблюдается 100-процентный рост интереса к покупке туристических плит. Таким образом поляки защищаются от потенциальных перебоев электроснабжения», — отмечает издание.

Газета предполагает, что такие плиты спасут жителей Польши, которые обычно используют индукционные варочные панели. Издание ссылается на слова местной жительницы, которая прямо заявила, что покупка туристической плиты позволит ей сохранить возможность готовить пищу в случае отключения электроэнергии. Женщина добавила, что ее примеру следуют многие знакомые.

Издание указывает, что в Польше зафиксирован ажиотажный спрос на такие плиты и газовые баллоны. Объем продаж этих товаров уже вырос на 110% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и продолжает расти.