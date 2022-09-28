Южно-Сахалинск, , 07:17 — REGNUM На проекте «Сахалин-1» за семь месяцев 2022 года добыча нефти и конденсата сократилась в два раза, а в настоящее время не ведётся вообще. Об этом 28 сентября на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022» заявил губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

Сахалин Алексей Лукашевич

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В апреле, ссылаясь на форс-мажор, компания Exxon Neftegas Limited уведомила о снижении объёма добычи на «Сахалин-1».

По итогам года объём добычи нефти составит 4,2 млн тонн. Изначально планировалось добыть 8,9 млн тонн.

С 16 сентября на «Сахалин-1» приостановлена также добыча газа.

Как сообщало ИА REGNUM, действия японской компании Exxon Neftegas Limited, которая является оператором проекта «Сахалин-1» и приостановила добычу сырья на сахалинском шельфе, это преднамеренная и продуманная экономическая диверсия, уверен депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия»).