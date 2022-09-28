Томск, 28 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Томской области прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега до конца недели. Резкого понижения температуры резких понижений температуры в Томске не ожидается, сообщает портал VTomske.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

По словам начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра, Светланы Рюхтиной, это не самое раннее выпадение снега в Томске.

«За всю историю метеорологических наблюдений самый ранний снег был 23 сентября, а сегодня — 28-е», — напомнила она.

Добавим, что осадки в настоящее время идут по югу региона из-за прохождения циклона. Возможно установление временного снежного покрова.

Напомним, что при этом в регионе сохраняется пожароопасная погода. Как сообщало ИА REGNUM, с 27 по 30 сентября в шести районах ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.