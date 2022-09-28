Чебоксары, 28 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. В Комсомольском районе Чувашии вступил в силу приговор в отношении главы одного из поселений, осуждённой за превышение полномочий при решении земельного вопроса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Следствием и судом установлено, что злоумышленница, находясь в должности главы одного из сельских поселений Комсомольского района, в феврале 2013 года поручила изготовить фиктивную выписку из постановления о якобы предоставлении её родственнице права получения земельного участка.

«После получения выписки она оформила участок в свою собственность», — говорят в надзорном ведомстве.

Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд вынес обвинительный приговор, назначив 100 тыс. рублей штрафа. Решение суда вступило в силу.

Напомним, что ранее в Чувашии осуждена сотрудница администрации одного из поселений Моргаушского района, которую обвинили в двух фактах подлога. Один из них касается ремонта обелиска в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Подробнее: Чиновницу в Чувашии уличили в подлоге при ремонте обелиска

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно, что в Новочебоксарске завели уголовное дело по фактам злоупотребления полномочий при организации дополнительного профессионального образования по нацпроекту: правоохранители считают, что граждане фактически проходили обучение по одной из дополнительных программ.

Подробнее: В Чувашии завели уголовное дело после проверки в новочебоксарском техникуме