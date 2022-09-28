Анадырь, 28 сентября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. На Чукотке членам семей граждан, включая вновь мобилизованных, принимающих участие в специальной военной операции, оплатят стоимость проезда к месту лечения в случае ранения. Кроме того, родные получат единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей, сообщили в правительстве округа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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«Крепкий тыл очень важен для защитников, поэтому наша задача — поддержать их семьи, родных и близких. Все процедуры оформления документов и получения поддержки максимально упростим. Этот перечень открытый, жизненные ситуации бывают много сложнее, понимаем, что может потребоваться иная помощь. В любом случае, ни одна семья резервистов и тех, кто отправился добровольцем с территории Чукотского АО, не останется без внимания», — сказал губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в два раза увеличили единовременную выплату участникам специальной военной операции. Теперь размер выплаты составляет 300 тыс. рублей.