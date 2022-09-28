Архангельск, , 07:13 — REGNUM Более 8,7 млрд рублей планируют потратить на реконструкцию аэропортового комплекса «Талаги» (Архангельск). ФКУ «Ространсмодернизация» уже объявило соответствующий тендер по поиску подрядчика, итоги которого подведут 17 октября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Аэропорт Архангельска Ru dagon

Максимальная цена контракта составляет 8 722 127 166,66 рубля, которые предусмотрены в федеральном бюджете. Работы победитель должен будет начать не позднее конца октября 2022 года, а завершить — до 4 октября 2024 года.

Напомним, также в Иркутской области планируют построить новый современный аэропорт в деревне Позднякова.