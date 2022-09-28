Пекин, 28 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Китайская компания miHoYo выпустила очередное обновление Genshin Impact, которое добавило в игру новых персонажей. Об этом 28 сентября сообщает портал Gematsu.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

С релизом патча 3.1 в Genshin Impact появились героини Сайно, Нилоу и Кэндис (Кандакия), каждая из которых получила интересные умения. Кроме персонажей обновление добавило в игру новые локации, снаряжение, события и многое другое. Ознакомиться c полным описанием нововведений можно по ссылке. Разработчики также выложили в Сеть несколько промовидео.

Напомним, сейчас в Genshin Impact могут играть владельцы PlayStation 5, PlayStation 4, ПК (Steam, Epic Games Store), а также пользователи устройств под управлением Android и iOS. Ранее miHoYo объявила, что также планирует выпустить игру на Nintendo Switch.