Чебоксары, 28 сентября, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В Новочебоксарске возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления полномочий при организации дополнительного профессионального образования по нацпроекту. Также подано 22 иска о признании недействительными документов о повышении квалификации: правоохранители считают, что получившие их граждане фактически не проходили обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Проверка касалась реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование». Надзорное ведомство установило, что Новочебоксарский политехнический техникум (подведомственный министерству образования Чувашии) при организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования взял на себя обязательства провести обучение с 9 октября по 15 декабря 20 202 года по ряду дополнительных программ (стандарту Worldskills) в очно-заочной форме. Основание стал заключённый договор.

В прокуратуре считают, что граждане фактически не проходили обучение по соответствующей дополнительной программе, занятия в техникуме не посещали.

«Вместе с тем слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации по соответствующей дополнительной образовательной программе, а образовательное учреждение получило целевое финансирование», — полагают правоохранители.

Прокуратура направила в суд 22 иска о признании недействительными выданных удостоверений. По данным ведомства, в настоящее время удовлетворено 12 требований, остальные находятся на рассмотрении.

На основании материалов прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»).

Напомним, что ранее в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении бывшей заведующей отделением дополнительного образования техникума строительства и городского хозяйства. Её подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Подробнее: Экс-сотрудницу чебоксарского техникума подозревают в коррупции

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года стало известно, что в Чебоксарах после проверки деталей строительства школы в микрорайоне Садовый и смены подрядчика завели уголовное дело. Фигурантом уголовного дела стал руководитель одного из муниципальных бюджетных учреждений.

Подробнее: В Чебоксарах строительство школы в Садовом привело к уголовному делу