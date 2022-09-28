Южно-Сахалинск, 28 сентября 2022, 07:02 — REGNUM Заинтересованность в продолжении долгосрочного сотрудничества подтвердили все покупатели продукции проекта «Сахалин-2». Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 28 сентября заявил на форуме «Нефть и газ Сахалина».
Губернатор напомнил присутствующим, что с 19 августа новым оператором проекта стала российская компания «Сахалинская энергия».
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») заявил, что действия японской компании Exxon Neftegas Limited, которая является оператором проекта «Сахалин-1» и приостановила добычу сырья на сахалинском шельфе, это преднамеренная и продуманная экономическая диверсия.
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