Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Заинтересованность в продолжении долгосрочного сотрудничества подтвердили все покупатели продукции проекта «Сахалин-2». Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 28 сентября заявил на форуме «Нефть и газ Сахалина».

Sakhalin.gov.ru Губернатор Валерий Лимаренко

Губернатор напомнил присутствующим, что с 19 августа новым оператором проекта стала российская компания «Сахалинская энергия».

Валерий Лимаренко «Добыча и переработка углеводородов идёт в полном объёме, обязательства по СРП [соглашения о разделе продукции] выполняются. Все покупатели продукции подтвердили заинтересованность в продолжении долгосрочного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») заявил, что действия японской компании Exxon Neftegas Limited, которая является оператором проекта «Сахалин-1» и приостановила добычу сырья на сахалинском шельфе, это преднамеренная и продуманная экономическая диверсия.

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