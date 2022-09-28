Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:03 — REGNUM В Новокузнецке в учебный центр проводили мобилизованных горожан и жителей Новокузнецкого района. Об этом сообщил мэр муниципалитета Сергей Кузнецов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Ранним утром вместе с родственниками, друзьями с Площади Побед проводили в учебный центр наших Героев — новокузнечан и сельчан Новокузнецкого района, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Прошедший референдум избавил нас от главной иллюзии. Ни одно государство, входящее в ОДКБ не поддержало выбор Донбасса, ЛНР, Херсона, Запорожья. То есть, не разделило интересы России даже не смотря на финансовую помощь, списанные кредиты, режим экономических преференций, гарантии военной защиты. Нет у России друзей! И сильная Россия никому на Западе не нужна. Поэтому главная на сегодня задача — ещё крепче сплотиться, быть чуточку терпимей друг к другу и жить дружно».

Ранее мэр города Сергей Кузнецов заявил, что семьи мобилизованных новокузнечан могут обратиться к нему с любыми вопросами и за любой помощью.

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