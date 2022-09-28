Петропавловск-Камчатский, , 07:01 — REGNUM На Камчатке закупят дополнительную экипировку для всех мобилизованных для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили 28 сентября в правительстве края.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Основным обмундированием военнослужащих обеспечивает Минобороны РФ. Власти Камчатки приняли решение закупить для мобилизованных спальники, карематы, подшлемники, медикаменты и другие необходимые вещи.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.