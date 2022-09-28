Челябинск, 28 сентября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Челябинске студент избежал наказания за свой пост в соцсети о якобы подготовке массового убийства. Об этом говорится на сайте Ленинского райсуда города.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Скандальный пост гражданин разместил в 2020 году. Но после задержания рассказал, что пошутил, а ножки, найденные у него дома, предназначаются для кулинарных целей, так как он учится на повара.

В отношении него завели уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Однако судебные заседания много раз переносились и в итоге дело прекратили из-за истечения сроков давности. Соответствующее решение суд вынес 26 сентября.