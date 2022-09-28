Томск, , 06:59 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации жители Томской области смогут сдать оружие на временное хранение в Росгвардию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Охотничье ружьё

Замначальника областного управления Росгвардии Алексей Кулагин напомнил, что оружие является предметом повышенной опасности и ограниченного пользования, что накладывает дополнительные обязательства на владельца, в частности, за утрату.

«Для профилактики подобных эксцессов в период прохождения военной службы оружие и боеприпасы к нему рекомендуется сдать на временное хранение в органы внутренних дел по месту жительства или в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии», — отметили в администрации.

Хранение, по словам Кулагина, будет бесплатным для мобилизованных.

Читайте ранее в этом сюжете: В районах Томской области создадут штабы по поддержке семей мобилизованных