Абакан, , 06:59 — REGNUM Грузовик столкнулся с микроавтобусом на автотрассе «Енисей» в Хакасии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД России.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что авария произошла у деревни Красный Камень в Боградском районе республики. По предварительной версии, грузовик ехал со стороны Красноярска в направлении Абакана, однако не выдержал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус. После этого микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

«В результате ДТП травмированы четверо человек», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что все пострадавшие находились в салоне микроавтобуса. Одному из пострадавших оказали помощь на месте, остальных направили в больницы. Их состояние оценивается как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Саратове легковой автомобиль наехал на световую опору. В результате ДТП травмы получили три человека, среди них — один ребенок.