Пекин, , 06:16 — REGNUM Бывший заместитель председателя Постоянного комитета Народного собрания провинции Цинхай на северо-западе Китая арестован по подозрению в получении взятки, сообщает 27 сентября газета China Daily.

Юань Josstoday.com

Верховная народная прокуратура Китая объявила о своем решении арестовать Ли Цзясяна 27 сентября. Национальная надзорная комиссия завершила расследование дела Ли и передала его в прокуратуру, сообщили в прокуратуре.

В настоящее время ведется дальнейшее рассмотрение этого дела. Подробности дела чиновника не сообщаются.