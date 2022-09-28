Вашингтон, 28 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Экономический рост Гайаны по итогам 2022 года может достичь 57,8% из-за экспорта нефти, однако руководство должно придерживаться курса «осторожной политики», говорится в заявлении на сайте Международного валютного фонда (МВФ) по итогам переговоров между учреждением и гайанскими властями.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

В организации также прогнозируют, что добыча нефти в стране увеличится более чем вдвое в 2022 году и продолжит расти ежегодно в среднем на 30% до 2026 года. МВФ советует Гайане развивать свои финансовые и валютные рынки по мере увеличения добычи нефти, чтобы обеспечить более гибкий обменный курс.

Кроме того, фонд призывает республику продолжать «умеренно наращивать государственные инвестиции» так, чтобы они не превышали ожидаемых доходов от экспорта нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября парламент Ливана принял бюджет на 2022 год, в котором обменный курс для доходов от таможенных сборов намного ниже рыночной стоимости ливанского фунта, что противоречит договоренностям с МВФ.