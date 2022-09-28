Гуйян, Китай, , 06:13 — REGNUM Строительство знаменитого большого моста Ганьси, протяженностью 1220 метров, который является ключевым проектом скоростной автомагистрали в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, официально было закончено, сообщает 28 сентября газета China Daily.

Деревня Чжаосин в провинции Гуйчжоу (сс) ogwen

Мост, который перекинут через водохранилище в лесопарке Ганьси, позволит транспортным средствам больше не ездить по извилистой горной дороге, чтобы добраться с одной стороны на другую. Время в пути между поселком Синьба и уездом Гуйдин будет сокращено до 15 минут по сравнению с текущим часом. Строительная бригада потратила более трех лет на решение технических проблем, связанных со строительством моста в горном регионе.

За последнее десятилетие не имеющая выхода к морю и гористая Гуйчжоу быстро развиваласьс точки зрения своей инфраструктуры скоростных автомагистралей. К концу прошлого года общая протяженность сети скоростных автомагистралей в провинции превысила более 8000 км. Пробег скоростных автомагистралей увеличился втрое с 2630 км в 2012 году до 8010 км в 2021 году, и теперь занимает пятое место в стране. По данным правительства провинции, почти половина из 100 самых высоких мостов в мире расположена в провинции. В прошлом месяце было завершено строительство еще одного громкого моста в Гуйчжоу — Большого моста Уцзян.

Его общая длина составляет 1834 метра, из которых 504 метра приходится на воду. Из-за своего горного расположения, огромного пролета и небольшой строительной площади мост, изготовленный из стальных труб, заполненных бетоном, представлял множество проблем во время строительства. Плохая транспортная инфраструктура годами препятствовала развитию внутренней провинции, поскольку Гуйчжоу — единственная провинция в стране, где нет равнин.

За последнее десятилетие произошел «большой скачок» в развитии инфраструктуры в провинции, заявил секретарь парткома Гуйчжоу Шэнь Ицинь на пресс-конференции в столице провинции Гуйян в августе.