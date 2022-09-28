Гонконг, Китай, 28 сентября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Управление денежного обращения Гонконга провело интервенции на валютном рынке на общую сумму $247 млн для поддержания курса гонконгского доллара, сообщает портал Caixin.

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Сообщается, что власти Гонконга закупили гонконгские доллары во время работы биржи в Нью-Йорке. Предполагается, что таким образом местным властям удастся стабилизировать курс гонконгской валюты. Ослабление курса произошло, предположительно, из-за оттока капитала, вызванного повышением базовой процентной ставки в США.

Отмечается, что с 1983 года гонконгский доллар привязан к валюте США по курсу 7,8 к одному. Однако с 2005 года курсу позволили колебаться в районе 7,75-7,85 к одному доллару США. Теперь власти Гонконга проводят валютные интервенции, чтобы курс местной валюты оставался в пределах заданного коридора.