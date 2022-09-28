Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Джеймс Мэнголд отреагировал на заявление Райана Рейнольдса о том, что Хью Джекман появится в будущем кинокомиксе «Дэдпул 3» в роли Росомахи. Публикацию режиссёр разместил 28 сентября на своей странице в соцсети.

Цитата из х/ф «Логан». Реж. Джеймс Мэнголд. 2017. США Постаревший Росомаха

Кинематографист предложил «расслабиться» всем подписчикам и заявил, что он нормально относится к произошедшему. Мэнголд дал понять, что его не особо волнует обоснование появления Джекмана в образе Логана в новой картине, будь то «мультивселенная или приквел, искривление времени или червоточина», и добавил, что примет это как факт даже «без объяснения причин».

«Мне не терпится увидеть, какое безумие состряпают мои дорогие друзья @VancityReynolds (Райан Рейнольдс — ИА REGNUM) и @RealHughJackman (Хью Джекман — ИА REGNUM)!», — написал Мэнголд.

Напомним, последний раз в образе Росомахи Хью Джекман появился в фильме Джеймса Мэнголда «Логан» на основе франшизы «Люди Икс». Впоследствии актёр неоднократно заявлял, что не планирует возвращаться к этому персонажу. Однако его приятель Райан Рейнольдс также неоднократно публично обращался к Джекману с просьбой сыграть этого супергероя в фильмах про Дэдпула.