В Якутске сгорел многоквартирный дом — 68 человек остались без жилья
Якутск, 28 сентября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 сентября в микрорайоне Борисовка-2 в Якутске произошёл пожар в жилом доме. Были эвакуированы 68 человек, здание восстановлению не подлежит, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Евгений Григорьев.
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При пожаре погиб мужчина, спасти удалось десять человек, в том числе пятерых детей. В доме было 27 квартир. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём. Выгорели кровля здания и девять квартир, виновник пожара устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, после пожара 21 сентября двухэтажный многоквартирный дом в Якутске остался без коммуникаций, несколько человек — без жилья. Покидая квартиры на втором этаже здания, люди были вынуждены выпрыгивать из окон и получили травмы.