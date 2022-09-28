Якутск, 28 сентября, 2022, 06:45 — ИА Регнум. В ночь с 27 на 28 сентября в микрорайоне Борисовка-2 в Якутске произошёл пожар в жилом доме. Были эвакуированы 68 человек, здание восстановлению не подлежит, сообщил в своём телеграм-канале мэр города Евгений Григорьев.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар

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При пожаре погиб мужчина, спасти удалось десять человек, в том числе пятерых детей. В доме было 27 квартир. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём. Выгорели кровля здания и девять квартир, виновник пожара устанавливается.

«Дал поручение в кратчайшие сроки проработать механизмы оказания материальной помощи собственникам квартир, помочь в поиске временного жилья. Сегодня же будет проведено заседание КЧС, по итогам которого встречусь с жильцами дома», — написал Евгений Григорьев после посещения места пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара 21 сентября двухэтажный многоквартирный дом в Якутске остался без коммуникаций, несколько человек — без жилья. Покидая квартиры на втором этаже здания, люди были вынуждены выпрыгивать из окон и получили травмы.