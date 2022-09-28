Пекин, 28 сентября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Операторы AG600M, пожарного варианта китайского гидросамолета AG600, впервые протестировали способность судна собирать и сбрасывать воду в максимальной нагрузке, сообщает Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), передает 27 сентября газета China Daily.

Alert5 Самолет-амфибия AG600

Государственный производитель самолетов сообщил в пресс-релизе, что самолет-амфибия пилотировался экипажем из четырех человек и вылетел из аэропорта Чжанхэ в Цзинмэне, провинции Хубэй, в 10:05 по пекинскому времени. Он нес 12 метрических тонн воды — максимальное количество, допустимое для данной модели. Гидросамолет вылетел в указанное воздушное пространство, а затем сбросил воду в ходе имитационной операции по тушению пожара, прежде чем приземлиться на воды водохранилища Чжанхэ.

Он быстро проплыл по водохранилищу, собрав 12 тонн воды за 15 секунд, а затем оторвался от воды, чтобы вернуться в то же воздушное пространство и повторить процесс сброса. По данным AVIC, испытание было завершено в 10:16 утра, когда самолет снова приземлился на водохранилище. Компания заявила, что испытание подтвердило, что самолет способен тушить пламя, и стало большим шагом вперед в проекте разработки.