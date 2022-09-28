Чебоксары, 28 сентября 2022, 06:40 — REGNUM В Чебоксарах в Городской клинической больнице № 1 обустроят молельную комнату. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Алексей Колчин © ИА REGNUM

Нежилое помещение передаётся безвозмездно православному Приходу храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» Чебоксар.

«Для размещения молельной комнаты», — говорится в документе.

Помещение расположено на первом этаже здания больничного комплекса (главный корпус) по проспекту Тракторостроителей, 46 и закреплено на праве оперативного управления за Городской клинической больницей № 1. Площадь молельной комнаты составит 26,5 кв. метра.

Данное помещение передаётся на срок до 1 августа 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее распоряжением правительства Чувашии в муниципальную казну Новочебоксарска вернули здание бывшего кинотеатра «Атăл», которое в 2020 году было передано в государственную собственность.

Подробнее: Здание бывшего кинотеатра в Новочебоксарске возвращают муниципалитету