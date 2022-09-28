Чебоксары, 28 сентября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах в Городской клинической больнице № 1 обустроят молельную комнату. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ставят свечу

Нежилое помещение передаётся безвозмездно православному Приходу храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» Чебоксар.

«Для размещения молельной комнаты», — говорится в документе.

Помещение расположено на первом этаже здания больничного комплекса (главный корпус) по проспекту Тракторостроителей, 46 и закреплено на праве оперативного управления за Городской клинической больницей № 1. Площадь молельной комнаты составит 26,5 кв. метра.

Данное помещение передаётся на срок до 1 августа 2027 года.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее распоряжением правительства Чувашии в муниципальную казну Новочебоксарска вернули здание бывшего кинотеатра «Атăл», которое в 2020 году было передано в государственную собственность.

Подробнее: Здание бывшего кинотеатра в Новочебоксарске возвращают муниципалитету