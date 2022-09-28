Токио, 28 сентября 2022, 06:36 — REGNUM Япония выразила Китаю очередной протест в связи с заходом в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море трёх кораблей КНР. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки 28 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.
Исодзаки отметил, что китайские корабли также пытались сблизиться с японскими рыболовными судами, что совершенно неприемлемо.
Как сообщало ИА REGNUM, в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, вошли три китайских сторожевых корабля. В связи с очередным инцидентом активизировал работу созданный при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисный штаб, который занимается анализом и сбором информации по ситуации вокруг островов.
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