Токио, 28 сентября, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Япония выразила Китаю очередной протест в связи с заходом в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море трёх кораблей КНР. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки 28 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Самурай-захватчик

Есихико Исодзаки «По дипломатическим каналам мы выразили решительный протест и настоятельно потребовали, чтобы корабли немедленно покинули наши территориальные воды».

Исодзаки отметил, что китайские корабли также пытались сблизиться с японскими рыболовными судами, что совершенно неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, вошли три китайских сторожевых корабля. В связи с очередным инцидентом активизировал работу созданный при канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды кризисный штаб, который занимается анализом и сбором информации по ситуации вокруг островов.

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