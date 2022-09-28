Кемерово, , 06:35 — REGNUM Хорошо, что приняли решение помочь братскому народу обрести покой и воссоединиться с Россией. Такое мнение высказал ветеран Афганистана Кадам Абдримов, который с весны 2022 года служил в Донбассе добровольцем и, исполнив свой долг, вернулся домой в Кузбасс.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знал, что буду там нужен, — отметил Абдримов. — Имея боевой опыт Афганистана и жизненный опыт, не мог сидеть спокойно, когда братский народ попал в беду. Решил помочь. По специальности врач-хирург. Приходилось использовать свои профессиональные навыки, а также оказывать первую медицинскую помощь и больным, и раненым».

Ранее и сообщало, что главы Донецкой и Луганской Народных республик обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать итоги референдумов по вопросу воссоединения с Россией ещё до их проведения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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