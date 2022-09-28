Пекин, , 05:57 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил послание с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с инцидентом со стрельбой в школе в российском городе Ижевск, сообщает 28 сентября газета China Daily.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си Цзиньпин сказал в сообщении, что он был шокирован, узнав о стрельбе, которая произошла в понедельник и унесла жизни 17 человек. От имени правительства и народа Китая и от себя лично Си Цзиньпин выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и искреннее сочувствие семьям погибших. Стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске, городе в 960 км к востоку от Москвы в Удмурии.

Правительство Удмуртии заявило, что в результате стрельбы погибли 17 человек, в том числе 11 детей. По данным Следственного комитета России, в результате нападения были ранены еще 24 человека, в том числе 22 ребенка. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что стрелявший, состоявший на учете в качестве пациента психиатрического учреждения, покончил с собой после нападения.