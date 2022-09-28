Ульяновск, 28 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Территория России по итогам проведения референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области, на которых принято «исторические решение», станет больше. «Добро пожаловать домой», — написал в «ВКонтакте» бывший губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов.

Ulgov.ru Сергей Морозов

Парламентарий сообщил, что последнюю неделю находился в ДНР — в частности, в населённых пунктах Дебальцево, Светлодарск и Мироновский. По его словам, он «видел искреннюю радость в глазах людей, благодаря тому, что у них появилась возможность выбирать и гарантия на установление мира и согласия».

«Горд, что удалось познакомиться с жителями Донбасса — настоящими патриотами, желающими своей Родине процветания, добра и мирной жизни», — написал Сергей Морозов.

Экс-губернатор заявил по итогам референдумов, что для жителей освобождённых территорий УССР «это действительно праздник»:

«Для кого-то войти в состав РФ было мечтой, ставшей реальностью. Поздравляю Дончан с этим историческим решением в их жизни! Добро пожаловать домой!»

Депутат поблагодарил «за смелость и верность своему делу, своей Родине» членов избиркомов, большинство из которых женщины. Он подчеркнул, что «в нелёгких условиях они просто делали свою работу, обеспечивая доступность и безопасность голосования».

Напомним, что в марте–августе 2022 года Ульяновская область приняла 1827 жителей территории бывшей УССР, в том числе в августе — 223. Губернатор региона Алексей Русских поручил разработать меры дополнительной поддержки беженцев, чтобы «заякорить» их в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM , с 23 по 27 сентября на освобождённых территориях б. УССР прошли референдумы о воссоединении с Россией. В ДНР за воссоединение с Россией проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожье — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.