Пекин, 28 сентября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Неправительственный форум дружбы Китай — Центральная Азия состоялся 27 сентября в Сиане, столице провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В форуме, проходившем как онлайн, так и оффлайн, приняли участие более 200 человек в различных областях из Китая и стран Центральной Азии. Заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Цао Цзяньмин заявил на форуме, что дружественное сотрудничество между Китаем и Центральной Азией за последние 30 лет показало, что связи между людьми являются важной основой для развития межгосударственных отношений.

Следует приложить усилия для укрепления дружбы между людьми и совместного построения более тесного китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, добавил Цао. Форум был организован совместно Китайской народной ассоциацией дружбы с зарубежными странами и народным правительством провинции Шэньси.