Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местные жители отдали аферистам ещё почти 3 млн рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Одной из жертв мошенников стала научная сотрудница Уральского отделения Российской академии наук. Её неизвестные убедили обналичить свои сбережения на сумму 462 тыс. рублей и отправить на некий «страховой счёт».

Ещё одна горожанка лишилась 2,2 млн рублей, в том числе 600 тыс. взяла в кредит. А некий 51-летний мужчина добровольно перевёл якобы представителю банка около 190 тыс. рублей.

Примечательно, что, по словам пострадавших, ранее они неоднократно слышали о таких схемах обмана. Но поверили неизвестным из-за оказанного на них психологического давления, связанного с угрозой потери денег.