Пекин, , 05:51 — REGNUM Индия зафиксировала сильный двузначный экономический рост во втором квартале этого года, став самой быстрорастущей крупной экономикой среди стран G20. Эта хорошая новость была тепло воспринята индийским народом, а также всем китайским обществом. Есть надежда, что Индия сможет продолжать подниматься по лестнице богатства, работая и сотрудничая с Китаем, крупнейшей экономикой Азии, чтобы приветствовать истинное наступление «Азиатского века», заявляет газета Global Times.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай Kremlin.ru

Благодаря совместным усилиям руководства и вооруженных сил двух стран, предыдущая напряженность на китайско-индийской границе в значительной степени ослабла, а политические связи двух густонаселенных стран в настоящее время восстанавливаются, что закладывает прочную основу для сотрудничества двух экономик в ближайшие месяцы и годы.

Высокопоставленные и опытные дипломаты двух стран министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар недавно провели две продуктивные встречи. Они подтвердили консенсус в отношении того, что Китай и Индия не представляют угрозы друг для друга, и в их общих интересах стремиться к более высокому уровню взаимопонимания и расширять торгово-экономическое сотрудничество, чтобы предложить друг другу больше возможностей для взаимного развития.

Очень важно, что их торговля продолжает расти, несмотря на глобальный экономический кризис и геополитическую нестабильность. Двусторонний товарооборот, который вырос на 16% за первые восемь месяцев этого года, как ожидается, превысит $100 млрд в 2022 году. Обмены между людьми между ними также участились в последнее время, отмечает издание.

Как для Индии, так и для Китая важно сосредоточиться на улучшении своих всесторонних отношений и не допустить, чтобы третья сторона вбила клин между ними. Как географические соседи, две страны и два народа имеют все основания быть в хороших отношениях, налаживать дружественные политические связи и постоянно наращивать взаимоукрепляющее экономическое партнерство.

В течение долгого времени правительство США пыталось заманить Индию в свой антикитайский блок просто потому, что американские политики не могут мириться с стремительным экономическим подъемом Китая на мировой арене, который подорвет способность Вашингтона демонстрировать свою непревзойденную мощь и гегемонию. Есть надежда, что Нью-Дели сможет сохранять трезвый взгляд на вещи, и Вашингтон не будет так легко обманывать его или манипулировать им, добавляет газета.

Недавно Индия вышла из торговых переговоров в рамках созданной США «Индо-Тихоокеанской экономической основы процветания», поскольку администрация Байдена не намеревалась открывать свой рынок для членов IPEF.

На самом деле, в настоящее время в Китае находится самая полная и сложная производственная система в мире, несмотря на безжалостные нападки правительства США на ведущие технологические компании Китая в последние несколько лет. Если Нью-Дели действительно хочет модернизировать свою инфраструктуру и уровень производства, наиболее целесообразным и эффективным способом является отмена административных ограничений в отношении китайских компаний и начало сотрудничества с ними.

И обе страны должны укреплять сотрудничество по целому ряду глобальных вопросов, таких как противодействие санкциям США и Запада против Москвы, призыв к России и киевскому Режиму прекратить их конфликт и урегулировать свои разногласия путем мирных переговоров, сотрудничество в обеспечении безопасности цепочки поставок в Азии, энергетической и продовольственной безопасности, и вместе бороться с изменением климата, считает издание.

Поскольку более тесное сотрудничество между Китаем и Индией не нравится Вашингтону, американские политики отчаянно пытаются отравить двусторонние отношения. Вашингтон всегда стремился побудить Нью-Дели вскочить на свою антикитайскую подножку. Вашингтон спровоцировал военный конфликт в Европе, а недавно он попытался разжечь напряженность в Тайваньском проливе, направив ведущих американских законодателей на остров Тайвань. В некотором смысле Вашингтон хотел создать еще больше проблем по всему миру.

В экономическом плане Федеральная резервная система США использовала позицию доллара в качестве мировой резервной валюты для снижения стоимости других валют посредством своей неустойчивой политики смягчения денежно-кредитной политики, а затем ужесточения, создавая финансовые цунами, которые ударят по другим экономикам, в то время как США могли бы распределять свои системные риски в ходе.

Долгое время Китай и Индия настаивали на том, чтобы пограничные споры разрешались путем двусторонних переговоров, без какого-либо вмешательства третьей стороны. Обе страны прекрасно знают, что вмешательство третьей стороны в их переговоры не в интересах ни одной из стран. Теперь два соседа добились упорядоченного военного разъединения посредством эффективного дипломатического и военного диалога. И после проведения трех раундов переговоров на уровне главнокомандующих в 2022 году две страны договорились поддерживать военные и дипломатические связи и устранять свои пограничные разногласия путем консультаций и диалога.

Всегда важно четко осознавать, что китайско-индийские отношения, имеющие долгую историю, не могут стать жертвой геополитических игр Вашингтона. С момента нормализации их отношений в 1988 году Пекин и Нью-Дели продолжали расширять и углублять свои обязательства.

И поскольку обе стороны придают наибольшее значение независимому выработке политики, которая стала дороже в нынешних глобальных условиях, они должны быть стратегически сосредоточены на долгосрочных перспективах, работать вместе, чтобы не дать США спровоцировать новую холодную войну, совместно поддерживать региональный мир и стабильность и содействовать экономическому развитию в Азия и за ее пределами. И Индия, для своей собственной выгоды, должна с большей осторожностью развивать китайско-индийские связи и всегда держаться на расстоянии от стратегических и геополитических игр Вашингтона.

Здоровое развитие китайско-индийских отношений не только поможет обеим сторонам достичь их соответствующих целей устойчивого экономического роста, повышения уровня жизни и национального возрождения, но и привнесет позитивную энергию в нынешний неспокойный мир и стабилизирует его, подытоживает издание.