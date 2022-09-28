Анкара, , 06:26 — REGNUM Детали платёжной системы, которая станет альтернативой российской платёжной системе «Мир», объявит в ближайшие дни правительство Турции. Об этом 28 сентября сообщает газета Aydınlık.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что специалисты ведут работу над созданием платёжной системы, которая станет альтернативой «Миру». Все детали касательно новой системы будут объявлены властями Турции максимум через два дня.

Отмечается, что в туристических районах Турции у торговцев и путешественников из России возникли проблемы с платежами. Люди обратились с призывом к турецким властям срочно найти выход из создавшейся ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что решение о прекращении использования российской платёжной системы «Мир» турецкими банками может стать ударом по нескольким сферам в экономике Турции.

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