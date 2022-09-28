Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 27 сентября обсудил с представителями Армении и Азербайджана перспективы проведения между странами прямых переговоров и меры по предотвращению эскалации конфликта. Об этом Салливан сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Джейк Салливан Usembassy.gov

Во встрече, которая, предположительно, состоялась в Вашингтоне, приняли участие помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

Джейк Салливан «Сегодня я принял Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения прямых и конструктивных переговоров. Мы обсудили важность недопущения дальнейшего насилия и проведения намеченных переговоров в установленные сроки. Мы также определили конкретные дальнейшие шаги в поддержку стабильного и прочного мира».

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции Никосом Дендиасом в Ереване заявил, что международное сообщество должно задействовать свои механизмы для предотвращения вероятной новой агрессии Азербайджана против Армении.

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