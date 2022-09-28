Чебоксары, 28 сентября, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Референдумы на территориях б. УССР показали, что «русские духом люди наконец смогут воссоединиться со своей Родиной». Чувашия «всегда была и будет надёжным товарищем» для новых территорий в составе России. Об этом написал в телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Cap.ru Врио главы Чувашии Олег Николаев

Говоря об итогах голосования на избирательных участках в республике, руководитель Чувашии сообщил, что «абсолютное большинство» поддержало вхождение территорий ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области в состав «сильной многонациональной и многоконфессиональной» России.

«Это значит, что русские духом люди наконец смогут воссоединиться со своей Родиной. Будучи недавно на территории Донецкой Народной Республики, лично ощутил присутствие этого мощного русского духа, из-за которого люди терпели более восьми лет унижения и оскорбления со стороны националистов», — написал Олег Николаев.

Глава Чувашии подчеркнул, что республика «была и будет» для данных территорий «надёжным партнёром, помощником и товарищем»:

«Наша сила в единстве и исторической правде. Так было, есть и так будет всегда! Добро пожаловать!»

Напомним, что на территории Чувашии было образовано четыре избирательных участка. Всего с начала спецоперации республика приняла 1,4 тыс. беженцев из республики Донбасса, из них более 100 человек на начало сентября получили российские паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM , 27 сентября подведи итоги референдумов о воссоединении с Россией освобождённых территорий б. УССР. В ДНР за воссоединение с Россией проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.