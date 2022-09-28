Токио, , 06:13 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу встретился с главой японского правительства Фумио Кисидой и договорился об укреплении связей между странами, сообщает агентство Рёнхап.

Флаги Японии и Южной Кореи Republic of Korea

По словам главы южнокорейского правительства, Южная Корея и Япония «являются близкими соседями и важными партнерами, разделяющими демократические ценности и принципы рыночной экономики». Хан Доксу добавил, что новые власти республики намерены продолжать укреплять отношения с Японий в будущем.

В ответ Кисида поблагодарил южнокорейского коллегу, а также выразил признательность за соболезнования в связи с гибелью бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ.

Агентство отмечает, что встреча прошла спустя неделю после переговоров Фумио Кисиды с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Нью-Йорке. Тогда также поднимался вопрос улучшения отношений между странами.