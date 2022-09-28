Южная Корея и Япония договорились об улучшении отношений
Токио, 28 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Доксу встретился с главой японского правительства Фумио Кисидой и договорился об укреплении связей между странами, сообщает агентство Рёнхап.
По словам главы южнокорейского правительства, Южная Корея и Япония «являются близкими соседями и важными партнерами, разделяющими демократические ценности и принципы рыночной экономики». Хан Доксу добавил, что новые власти республики намерены продолжать укреплять отношения с Японий в будущем.
В ответ Кисида поблагодарил южнокорейского коллегу, а также выразил признательность за соболезнования в связи с гибелью бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ.
Агентство отмечает, что встреча прошла спустя неделю после переговоров Фумио Кисиды с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Нью-Йорке. Тогда также поднимался вопрос улучшения отношений между странами.