Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 06:26 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе аграрии продолжают сбор урожая. Убрано более 90% площадей зерновых культур, сообщили журналистам в пресс-службе полпредства.

Tatarstan.ru Сбор урожая

Уральские аграрии намолотили почти 6,5 млн тонн зерна, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. По данным на 26 сентября, в округе убрано 412 тыс. тонн картофеля и 54 тыс. тонн овощей. Урожай собрали с 40% площадей.

По словам уральского полпреда Владимира Якушева, одной из главных задач является быстрый сбор урожая в условиях погодных аномалий.