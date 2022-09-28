Заречный, Свердловская область, , 06:08 — REGNUM В Заречном Свердловской области простились с инспектором ДПС, ГИБДД, капитаном полиции Алексеем Казаковым, погибшим при преследовании пьяного лихача. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

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Прощание состоялось 27 сентября. Проводить офицера в последний путь пришли более 200 человек, в том числе и представители руководства главка и руководитель областного Управления ГИБДД Алексей Спиридонов.

Похоронили полицейского в родной деревне рядом с родителями. Церемония прошла под Гимн России и троекратный оружейный залп. В строю полицейский останется навечно.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 22 сентября в Екатеринбурге. Автомобиль ГИБДД столкнулся с большегрузом. Казаков получил тяжёлые травмы и скончался в больнице во время хирургической операции. Что касается нарушителя, которого преследовали он и его напарник, то его задержали.