Владивосток, 28 сентября, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В катастрофе с пожарным вертолётом, разбившимся в Турции 21 сентября, погибли приморцы, сообщили в Федерации профсоюзов Приморского края.

Russianhelicopters.aero Вертолёт

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«Во время катастрофы вертолета, принадлежащего компании «Авиалифт Владивосток» погибли два человека: 36-летний авиатехник Алексей Волков и 63-летний авиаинженер Александр Яковлев. Ещё трое — 61-летний командир судна, 69-летний авиатехник и 37-летний второй пилот тяжело травмированы», — рассказали в ФППК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Турции потерпел катастрофу принадлежащий России пожарный вертолёт.