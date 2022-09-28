Пекин, 28 сентября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Все 122 города и уезда провинции Хунань в центральном Китае переживают среднюю или сильнее засуху, а 90 уездов и городских районов пострадали от сильной засухи, которая в целом обрушилась на бассейн реки Янцзы, сообщает 27 сентября газета Global Times.

Засуха

По данным Климатического центра провинции Хунань, среднее количество осадков в провинции с 8 июля составило 66,3 мм, что является самым низким показателем за период с 1961 года, а средняя температура является самой высокой за тот же период. Кроме того, средняя температура в провинции составила 29,4 °C, что на 2,5°C выше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 1961 года.

Согласно прогнозу погоды, количество осадков в Хунани на предстоящей неделе останется низким, а засуха созранится до 2 октября. Метеорологи заявили, что в ближайшем будущем в большинстве районов провинции не будет дождей, и потребуются работы по смягчению последствий, такие как водосбережение и научное водопользование. Кроме того, некоторые районы в центральной и южной частях провинции Хунань подвержены высокому риску лесных пожаров, поэтому очень важно усилить борьбу с пожарами на открытом воздухе и мониторинг пожаров.

За пределами провинции Хунань засуха во многих районах среднего и нижнего течения реки Янцзы длится уже более 70 дней. С июля общее количество осадков в бассейне реки Янцзы в Китае почти на 50% ниже среднего и является самым низким за всю историю за тот же период с 1961 года. Исторически сложилось так, что июнь–август является основным сезоном наводнений в Китае, когда в бассейне реки Янцзы должен наступить сезон дождей.

Из-за высоких температур и небольшого количества дождей несколько рек и озер в бассейне реки Янцзы серьезно пересохли. 6 сентября уровень воды в озере Поянху упал ниже 8 мм, а уровень воды в озере Дунтинху, другом крупном озере, также является самым низким в истории за тот же период.

Непосредственной причиной постоянного низкого уровня осадков в бассейне реки Янцзы является постоянная аномальная циркуляция атмосферы в Восточной Азии, особенно значительное распространение субтропического высокого давления на запад в западной части Тихого океана. Отсутствие облаков также облегчает попадание солнечной радиации на землю, поэтому высокие температуры являются частыми и сильными, сказал главный синоптик Национального климатического центра Чэнь Лицзюань в более раннем интервью China News Service.

Согласно прогнозу метеорологического департамента, количество осадков в бассейне реки Янцзы будет оставаться низким в середине-конце сентября и октябре, при этом реки по-прежнему будут получать меньше воды. Кроме того, уровень воды в реках и озерах будет низким, а в Цзянси, Хунани, Хубэе и Аньхое могут возникнуть летние и осенние засухи.

Однако директор Департамента водоснабжения и предотвращения стихийных бедствий, связанных с засухой при Министерстве водных ресурсов Яо Вэньгуан заявил, что текущее водоснабжение в целом поддается контролю, и департамент продолжит оптимизировать совместное планирование групп водохранилищ в бассейне реки Янцзы для обеспечения безопасности городского и сельского водоснабжения.