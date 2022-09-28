Екатеринбург, , 06:10 — REGNUM Законодательное собрание Свердловской области расширило перечень ветеранов, которые могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Соответствующее решение приняли на очередном заседании регионального парламента.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

В расширенный список вошли военнослужащие ФСБ, выполнявшие задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России, а также в ходе специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Соответствующие изменения внесены в закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

Таким образом новые категории ветеранов получили право на меры поддержки по оплате жилья, первоочередное оказание медицинской помощи.