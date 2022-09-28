Лондон, , 06:08 — REGNUM Молодой человек в возрасте 17 лет, 22 сентября 2022 года задержанный в британском Оксфордшире по обвинению во взломе компаний Uber и Rockstar Games, а также в краже кода игры GTA VI, отказался признавать вину. Об этом 28 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Хакер Christoph Scholz

Отмечается, что подросток не признал себя виновным по обвинению в неправомерном использовании компьютера, но согласился с отдельным обвинением в нарушении условий освобождения под залог. Представитель полиции Лондона сообщил журналистам, что сейчас молодой человек находится в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Напомним, подозреваемый, как предполагается, является членом хакерской группировки Lapsus$, которая считается причастной к атакам на серверы таких компаний, как Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia, Okta и других. Ранее его уже задерживала полиция, в марте 2022 года, когда задержанному было ещё 16 лет, телекомпания BBC News сообщила, что он является «киберпреступником» и «мультимиллионером».

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